Убийство солдата ЦАХАЛа возле Тулькарма: опубликовано фото бойца

09:12, Сегодня
Новости Израиля
военнослужащий цахала фото
Фото: depositphotos.com

Трагедия возле Тулькарма: солдат ЦАХАЛа был убит прошлой ночью выстрелом своего товарища.

Минувшей ночью солдат ЦАХАЛа ушел с поста охраны, а когда вернулся, его друг подумал, что это вооруженный террорист, и выстрелил в него.

В бойца попали две пули.

Солдат был доставлен в больницу Меир в Кфар-Сабе, где врачи констатировали его смерть.

Он идентифицирован как штаб-сержант Натан Фитусси. Ему было 20 лет.

ЦАХАЛ продолжает расследование обстоятельств инцидента, чтобы определить, что именно произошло во время ЧП и следовали ли солдаты процедурам.

Представитель ЦАХАЛа сказал: «Это человеческая ошибка при идентификации, которая в конечном итоге привела к смерти». Он также добавил, что в первые минуты после выстрелов в ЦАХАЛе посчитали, что это было нападение террористов на солдат, а не дружественный огонь.

убийство солдата цахала возле тулькарма: опубликовано фото бойца 16 августа, 2022

пресс-служба ЦАХАЛа

Ранее Курсор писал, что пресс-служба ЦАХАЛа рассказала об обнаружении и ликвидации тайного туннеля из сектора Газы до израильской территории. На видео запечатлены кадры его уничтожения.

Напомним, что бригадный генерал Эми Плант, получивший медаль за доблесть за участие в битве при Эмек Хабака на Голанских высотах во время Войны Судного дня под командованием Авигдора Кахалани, скончался в понедельник в возрасте 71 года.

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Автор материала:
Ирен Давид
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