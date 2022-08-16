Убийство солдата ЦАХАЛа возле Тулькарма: опубликовано фото бойца

Минувшей ночью солдат ЦАХАЛа ушел с поста охраны, а когда вернулся, его друг подумал, что это вооруженный террорист, и выстрелил в него.

В бойца попали две пули.

Солдат был доставлен в больницу Меир в Кфар-Сабе, где врачи констатировали его смерть.

Он идентифицирован как штаб-сержант Натан Фитусси. Ему было 20 лет.

The IDF soldier killed in the apparent friendly fire incident in the West Bank is identified as Staff Sgt. Nathan Pitusi, 20, of the Kfir Brigade. pic.twitter.com/0mLhLZoEDt — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 16, 2022

ЦАХАЛ продолжает расследование обстоятельств инцидента, чтобы определить, что именно произошло во время ЧП и следовали ли солдаты процедурам.

Представитель ЦАХАЛа сказал: «Это человеческая ошибка при идентификации, которая в конечном итоге привела к смерти». Он также добавил, что в первые минуты после выстрелов в ЦАХАЛе посчитали, что это было нападение террористов на солдат, а не дружественный огонь.

Ранее Курсор писал, что пресс-служба ЦАХАЛа рассказала об обнаружении и ликвидации тайного туннеля из сектора Газы до израильской территории. На видео запечатлены кадры его уничтожения.