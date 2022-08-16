Убийство солдата ЦАХАЛа возле Тулькарма: опубликовано фото бойца

Минувшей ночью солдат ЦАХАЛа ушел с поста охраны, а когда вернулся, его друг подумал, что это вооруженный террорист, и выстрелил в него.
В бойца попали две пули.
Солдат был доставлен в больницу Меир в Кфар-Сабе, где врачи констатировали его смерть.
Он идентифицирован как штаб-сержант Натан Фитусси. Ему было 20 лет.
ЦАХАЛ продолжает расследование обстоятельств инцидента, чтобы определить, что именно произошло во время ЧП и следовали ли солдаты процедурам.
Представитель ЦАХАЛа сказал: «Это человеческая ошибка при идентификации, которая в конечном итоге привела к смерти». Он также добавил, что в первые минуты после выстрелов в ЦАХАЛе посчитали, что это было нападение террористов на солдат, а не дружественный огонь.
Ранее Курсор писал, что пресс-служба ЦАХАЛа рассказала об обнаружении и ликвидации тайного туннеля из сектора Газы до израильской территории. На видео запечатлены кадры его уничтожения.