Убийство в Хайфе — раскрыта личность жертвы

Убийство в Хайфе произошло средь бела дня посреди дороги. СМИ узнали о личности погибшего.

Мужчиной, застреленным сегодня утром в Хайфе, является Атаф Абу Халиб, член известной преступной семьи в городе. Полиция подозревает, что Абу Халиб был убит в отместку за убийство члена конкурирующей преступной семьи, произошедшее несколько дней назад.

Об этом пишет 12 канал.

"То, что убийство было совершено средь бела дня возле блокпоста, больше всего говорит о желании отомстить ему и устранить его любой ценой", - отметил сотрудник полиции.

Брат Абу Калиба и он сам были спасены несколько недель назад от расстрела со стороны конкурирующих преступников. Подозреваемых в стрельбе арестовали, а затем отпустили. Месть не заставила себя долго ждать, и около месяца назад в промышленном районе Акры был убит отец одного из подозреваемых в покушении на братьев. Несколько дней назад был устранен зять членов конкурирующей семьи.

После попыток взаимного устранения два враждующих преступных клана делали шаги к заключению перемирия, но они потерпели неудачу.

"Убийство Абу Халиба было местью за убийство, произошедшее на прошлой неделе, - утверждает полицейский. — Это было хорошо спланированное убийство. Подозреваемые в убийстве следовали за ним несколько минут, в какой-то момент они заблокировали его автомобиль "Мерседес" и застрелили его. Тот факт, что убийство было совершено средь бела дня возле КПП, больше всего говорит о желании отомстить его и устранить его любой ценой».

Убийство Абу Халиба произошло сегодня утром около 9:00. Люди в масках заблокировали его машину, вытащили оружие и произвели несколько выстрелов. В результате перестрелки Абу Халиб скончался на месте. Прибывшим на место убийства медицинским бригадам ничего не оставалось, как констатировать его смерть.

Водители, проезжавшие недалеко от места убийства, зафиксировали, как преступники вышли из машины, вытащили оружие и произвели несколько выстрелов по машине убитого. После этого они сели в свою машину и скрылись с места происшествия.

Курсор писал, что Ганц срочно обратился к Нетаниягу после убийства в Хайфе. Он призвал уволить Бен-Гвира.