Убийство в Хайфе — Ганц срочно обратился к Нетаниягу

После убийства в Хайфе Ганц потребовал уволить Бен-Гвира.

Бени Ганц срочно отреагировал на новость об убийстве мужчины в Хайфе и выдвинул требование Нетаниягу.

«В городе Хайфа, посреди главной дороги, средь бела дня. Убийство сегодня подчеркивает масштаб неудачи и глубину необходимого вмешательства. Текущее правительство, назначившее Бена-Гвира на эту должность, который занят провокациями вместо спасения человеческих жизней, не способно эффективно управлять этой ситуацией. Премьер-министр должен уволить Бена-Гвира не только из-за его действий, но прежде всего из-за его бездействия», — написал Ганц в Твиттере.

Напомним, что сегодня жителя Хайфы застрелили в результате дневной перестрелки в городе, сообщила полиция Израиля в среду утром.

Мужчине было около пятидесяти лет, полиция сканирует место происшествия. Пострадавший был уже мертв, когда на место прибыли медики Маген Давид Адом.

"Мы видели мужчину, лежащего без сознания, без пульса и дыхания, пострадавшего от проникающих ранений тела, - сказал медик Ишай Леви. — Мы оказали медицинскую помощь, но травма была критической, и нам пришлось констатировать его смерть»

Курсор ранее показывал видео жуткого убийства.

Курсор также сообщал, что Либерман отреагировал на скандальное решение Бен-Гвира провести еще одну массовую молитву.

Мы писали, что Нетаниягу дал оценку решению Бен-Гвира провести еще одну массовую молитву в Тель-Авиве.