Убийство женщины в Реховоте: подозреваемый хотел свести счеты с жизнью

Мужчина, который подозревается в убийстве молодой женщины, пытался покончить жизнь самоубийством. Он сейчас в больнице.

Сегодня утром, 25 августа, по подозрению в убийстве молодой женщины в Реховоте был задержан 20-летний житель Бат-Ямы. Сейчас он находится в больнице из-за попытки совершения суицида.

Об этом сообщает издание Mako.

Информация о личности подозреваемого и его предполагаемой жертвы пока запрещены к публикации. Но известно, что мужчина являлся другом убитой девушки.

В издании сообщают, что днем адвокату подозреваемого не разрешили с ним встретиться. И «после этого», арестованный попытался свести счеты с жизнью.

Согласно неофициальной информации, подозреваемый выпил таблетки в последнюю минуту перед тем, как полиция его задержала.

Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение «Ассаф ха-Рофе». Сейчас врачи оценивают его состояние как тяжелое.

«Курсор» писал ранее, что 25 августа было обнаружено тело женщины со следами насильственной смерти в полях вблизи Реховота. Для расследования этого преступления была создана особая оперативно-следственная группа. По горячим следам полиция обнаружила и арестовала подозреваемого — жителя Бат-Яма в возрасте 20 лет.

Еще мы писали, что расследованием убийства женщины в Реховоте будет заниматься районный отдел по тяжким преступлениям. Расследованию было уделено первостепенное внимание.