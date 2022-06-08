Убийство журналистки Абу Акле: Блинкен выступил с новым обещанием

Блинкен пообещал «следить за фактами» об убийстве американо-палестинского журналиста Абу Акле. Высокопоставленный дипломат США сказал, что «ищет независимое, заслуживающее доверия расследование» смерти репортера «Аль-Джазиры».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник, что его страна добивается привлечения к ответственности за убийство журналистки Ширин Абу Акле и обещает следовать фактам заслуживающего доверия расследования, куда бы они ни привели.

Известная палестинско-американская репортер «Аль-Джазиры» была убита 11 мая в лагере беженцев Дженин на севере Иудеи и Самарии, когда она освещала израильскую военную операцию на фоне волны терактов.

Появившись на форуме для студентов-журналистов в кулуарах латиноамериканского саммита в Лос-Анджелесе, Блинкен столкнулся с вопросом, заявившим, что не было «абсолютно никаких последствий» для Израиля в связи со смертью Абу Акле или для Саудовской Аравии в связи с убийством Джамаль Хашогги.

Блинкен, который разговаривал с семьей Абу Акле, начал со слов: «Я сожалею о потере Ширин. Она была замечательной журналисткой, гражданкой Америки».

Однако в отношении фактов, стоящих за делом, американский дипломат сказал: «Извините, с уважением, они еще не установлены».

«Мы ищем независимое, заслуживающее доверия расследование. Когда это расследование произойдет, мы будем следовать фактам, куда бы они ни вели. Вот так просто», — сказал он.

Напомним также, что вандалы напали на Музей Холокоста, известный также как Палата Холокоста, на горе Сион в Иерусалиме.