Убийство журналистки Абу Акле: Блинкен выступил с новым обещанием

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник, что его страна добивается привлечения к ответственности за убийство журналистки Ширин Абу Акле и обещает следовать фактам заслуживающего доверия расследования, куда бы они ни привели.
Известная палестинско-американская репортер «Аль-Джазиры» была убита 11 мая в лагере беженцев Дженин на севере Иудеи и Самарии, когда она освещала израильскую военную операцию на фоне волны терактов.
Появившись на форуме для студентов-журналистов в кулуарах латиноамериканского саммита в Лос-Анджелесе, Блинкен столкнулся с вопросом, заявившим, что не было «абсолютно никаких последствий» для Израиля в связи со смертью Абу Акле или для Саудовской Аравии в связи с убийством Джамаль Хашогги.
Блинкен, который разговаривал с семьей Абу Акле, начал со слов: «Я сожалею о потере Ширин. Она была замечательной журналисткой, гражданкой Америки».
Однако в отношении фактов, стоящих за делом, американский дипломат сказал: «Извините, с уважением, они еще не установлены».
«Мы ищем независимое, заслуживающее доверия расследование. Когда это расследование произойдет, мы будем следовать фактам, куда бы они ни вели. Вот так просто», — сказал он.
Напомним также, что вандалы напали на Музей Холокоста, известный также как Палата Холокоста, на горе Сион в Иерусалиме.