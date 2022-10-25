Убил камень: с израильтянином в горах Непала произошел трагический случай

18:25, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
горы фото
Фото: canva.com

Инцидент произошел в районе высокогорного ледникового озера Тиличо.

На одном из сложных туристических маршрутов в горах Непала было обнаружено тело 71-летнего израильтянина. Предполагается, что он умер в результате камнепада.

Об этом сообщает издание «Детали».

Мужчину нашли другие путешественники, следующие по тропе, предусматривающей альпинистское восхождение на 1000 метров. Это произошло в понедельник, 24 октября. По всей видимости, израильского туриста убил большой камень, сорвавшийся с горы. В результате полученных травм он скончался.

Отмечается, что инцидент произошел в районе высокогорного ледникового озера Тиличо, которое находится в Гималаях на высоте 5 000 метров над уровнем моря.

«Курсор» писал ранее, что министерство иностранных дел сообщило, что 32-летний гражданин Израиля был найден без признаков жизни в своем номере в отеле Sherpa Chalet в Сандакпо (Индия).

Еще мы писали, что возле горного курорта Курмайор в Итальянских альпах погиб 45-летний израильтянин. Вместе с другом он занимался вингсьютингом, но не сумел успешно приземлиться.

Напомним, что в Канаде спасли на вертолете израильского альпиниста Дорона Эреля и его сына, которые оказались в тяжелой ситуации из-за лесного пожара.

 

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.