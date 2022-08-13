«Убили Иисуса»: израильтян возмутил антисемитский «мем» журналиста Аль-Джазиры

В твиттере разгорелся скандал из-за «мема» арабского журналиста. Он считает, что евреи убили Иисуса, который, по его мнению, был палестинцем.

Журналист газеты «Аль Джазира» опубликовал картинку в форме мема с арабами на первой ее половине (мать склоняется над мертвым сыном) и Иисусом с Марией Магдалиной на второй.

На картинке надпись — «После 2000 лет убийца все тот же». Так, журналист считает, что евреи продолжают убивать палестинцев, то есть, по его мнению, Иисус тоже был палестинским арабом.

Al Jazeera: “We’re not antisemitic” Also Al Jazeera: pic.twitter.com/3pzO80jY8Y — Emily Schrader — אמילי שריידר (@emilykschrader) August 13, 2022

«Два антисемитских утвержления в одном меме: Иисус — палестинский араб, а евреи убили Иисуса», — написал один из пользователей сети под постом израильской журналистки, которая обратила внимание на возмутительную картинку.

В твиттере вспыхнул скандал, и арабский журналист удалил ее. «По совету тех, чьему мнению я доверяю, я удалил твит во избежание путаницы. Отмечу, что не я делал картинку. Каждый понимает ее по-своему», — написал он.

Еще мы писали, что целевая группа полиции Нью-Йорка по расследованию преступлений на почве ненависти расследует преступление на почве антисемитизма. 44-летняя женщина была избита неизвестным мужчиной в ожидании метро.

Напомним, что член постоянной комиссии ООН открытого состава по расследованию прошлогодней 11-дневного противостояния между Израилем и ХАМАСом, которое произошло в мае прошлого года, Милун Котари извинился перед еврейским государством и евреями.