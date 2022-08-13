«Убили Иисуса»: израильтян возмутил антисемитский «мем» журналиста Аль-Джазиры

Журналист газеты «Аль Джазира» опубликовал картинку в форме мема с арабами на первой ее половине (мать склоняется над мертвым сыном) и Иисусом с Марией Магдалиной на второй.
На картинке надпись — «После 2000 лет убийца все тот же». Так, журналист считает, что евреи продолжают убивать палестинцев, то есть, по его мнению, Иисус тоже был палестинским арабом.
«Два антисемитских утвержления в одном меме: Иисус — палестинский араб, а евреи убили Иисуса», — написал один из пользователей сети под постом израильской журналистки, которая обратила внимание на возмутительную картинку.
В твиттере вспыхнул скандал, и арабский журналист удалил ее. «По совету тех, чьему мнению я доверяю, я удалил твит во избежание путаницы. Отмечу, что не я делал картинку. Каждый понимает ее по-своему», — написал он.
Еще мы писали, что целевая группа полиции Нью-Йорка по расследованию преступлений на почве ненависти расследует преступление на почве антисемитизма. 44-летняя женщина была избита неизвестным мужчиной в ожидании метро.
Напомним, что член постоянной комиссии ООН открытого состава по расследованию прошлогодней 11-дневного противостояния между Израилем и ХАМАСом, которое произошло в мае прошлого года, Милун Котари извинился перед еврейским государством и евреями.