В ООН извинились перед Израилем за антисемитское высказывание

Член постоянной комиссии ООН открытого состава по расследованию прошлогодней 11-дневного противостояния между Израилем и ХАМАСом, которое произошло в мае прошлого года, Милун Котари извинился перед еврейским государством и евреями.

Так, в прошлом месяце он позволил себе высказывание о том, что социальные сети контролирует сионистское лобби, а Израиль якобы не должен быть членом Организации объединенных наций.

Утверждение вызвало негативную реакцию со стороны 16 стран и стало причиной волнений в социальных сетях.

Глава комиссии заявил, что замечания были «намеренно искажены», высокопоставленный представитель ООН по правам человека попросил разъяснений, а премьер-министр Яир Лапид призвал к роспуску «испорченного» расследования.

В публичном письме Котари говорит, что хотел бы «искренне выразить свое сожаление и недвусмысленно извиниться», добавив, что это оскорбление глубоко огорчило и его самого.

BREAKING: Condemned by the world for antisemitism, commissioner Miloon Kothari’s non-apology apology letter argues his remarks were not antisemitic but only “perceived and experienced” to be such. “I have always condemned discrimination in all its forms.” What a scoundrel. https://t.co/iZ2SFsfISs pic.twitter.com/v8cKsLiW61

— Hillel Neuer (@HillelNeuer) August 4, 2022