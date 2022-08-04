В ООН извинились перед Израилем за антисемитское высказывание

18:38, Сегодня
Новости Израиля, Общество, Zahav
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Фото: canva.com

Чиновник из ООН Милун Котари заявил, что никогда не ставил под сомнение существование государства Израиль и не хотел обидеть евреев.

Член постоянной комиссии ООН открытого состава по расследованию прошлогодней 11-дневного противостояния между Израилем и ХАМАСом, которое произошло в мае прошлого года, Милун Котари извинился перед еврейским государством и евреями.

Так, в прошлом месяце он позволил себе высказывание о том, что социальные сети контролирует сионистское лобби, а Израиль якобы не должен быть членом Организации объединенных наций.

Утверждение вызвало негативную реакцию со стороны 16 стран и стало причиной волнений в социальных сетях.

Глава комиссии заявил, что замечания были «намеренно искажены», высокопоставленный представитель ООН по правам человека попросил разъяснений, а премьер-министр Яир Лапид призвал к роспуску «испорченного» расследования.

В публичном письме Котари говорит, что хотел бы «искренне выразить свое сожаление и недвусмысленно извиниться», добавив, что это оскорбление глубоко огорчило и его самого.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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