Помимо убитого мужчины, есть еще один с легкими ранениями.

Мужчина лет тридцати был смертельно ранен ножом на улице Шмуэля Тамира Кацнельсона в столичном районе Писгат Зеэв. Бригады MDA оказали ему необходимую медицинскую помощь и эвакуировали его в критическом состоянии в больницу Хадасса на горе Скопус, где он впоследствии скончался.

Об этом пишут "Новости Израиля".

Также известно об еще одном пострадавшем - мужчине 25-ти лет, который получил легкие ранения. В причастности к данному инциденту подозреваются два брата, которых уже доставили на допрос, один из них несовершеннолетний.

Фельдшер MDA Эльдад Бенштайн и медики MDA Шмуэль Орлов и Шимон Зальц рассказали:

«Мы были очень близко к месту происшествия и сразу прибыли на место. Мы увидели мужчину лет тридцати, лежащего на тротуаре без сознания с проникающими ранениями. Мы предоставили ему жизненно необходимую помощь, поместили его на каталку в реанимацию и срочно эвакуировали его в больницу, так как он находился в критическом состоянии. На месте находился также мужчина в возрасте около 25 лет, и после медицинских обследований его эвакуация не потребовалось».

Командующий Иерусалимским округом уже знает об этой ситуации. По предварительной версии полиции, это происшествие носит криминальный характер.

Ранее "Курсор" писал о том, что резонансное дело о жестоком убийстве братьями своей матери в Хайфе получило продолжение. Было предъявлено обвинение 19-летнему Амру Бадре из Лода и 20-летнему Бакру Бадре из Рамлы за жестокое убийство их матери Талии Хатиб в конце августа в Хайфе.