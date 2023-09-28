Жестокое убийство братьями своей матери в Хайфе — резонансное дело получило продолжение

Жестокое убийство произошло в Хайфе в августе. Сегодня четырем мужчинам предъявили обвинения.

Сегодня было предъявлено обвинение 19-летнему Амру Бадре из Лода и 20-летнему Бакру Бадре из Рамлы за жестокое убийство их матери Талии Хатиб в конце августа в Хайфе.

Кроме того, против Ахмеда Абрахама и несовершеннолетнего парня, имя которого не указывается, жителей Хайфы, предъявили обвинение в пособничестве и подстрекательстве к убийству.

Согласно обвинительному заключению, два брата застрелили свою мать в ее квартире в Хайфе после того, как многие годы члены ее семьи преследовали женщину. Из-за этого Хатив сменила несколько квартир и даже проживала в женском приюте.

Это происходило из-за их недовольства ее образом жизни, поскольку она развелась со своим мужем, отцом двух обвиняемых братьев.

В полдень 31 августа Омар ворвался в дом своей матери, где она находилась со своим партнером, и выпустил в нее семь пуль с близкого расстояния. После этого он покинул место, сел в ближайшую машину, где его ждал брат Бакр, - и вместе с ним скрылся из города.

Курсор писал о расследовании массового убийства в Нижней Галилее – появились новые детали. В результате ужасной трагедии погибли пять человек, в том числе несовершеннолетние.

Кроме того, из Дубая экстрадировали израильтянина, подозреваемого в убийстве. Он скрывался от правоохранителей около двух лет, но сегодня его депортировали в нашу страну.