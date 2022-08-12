«Убить снайперской винтовкой»: Лахав 433 расследует факт угроз Лапиду

Служба безопасности начала расследование дела об угрозах смерти в адрес премьер-министра Лапида. Неизвестный угрожает главе правительства расстрелом из снайперской винтовки.

В комментариях к записи, размещенной Яиром Лапидом в социальной сети, неизвестный опубликовал угрозы в адрес политика.

Он заявил, что хочет убить премьер-министра, используя снайперскую винтовку. В записи угроз содержатся крайне жесткие выражения.

Настолько явная угроза в адрес главы правительства не могла остаться без внимания правоохранительных органов. Поэтому специалисты подразделения «Лахав 433» начали расследование. Когда личность автора угроз будет установлена, ему придется предстать перед судом и понести юридическую ответственность за свои слова.

Ранее семья Лапида уже получала письма с угрозами и пожеланиями мучительной смерти супруге политика Лихи Лапид.

«Курсор» писал об «ужасной новости для Государства Израиль»: Яир Голан обрушился с критикой на Ликуд. Яир Голан выступил против списка «Ликуд». «Ужасные и ужасные новости для Государства Израиль», — сказал он.

Мы сообщали, что житель Реховота арестован после угроз в адрес Нетаниягу. 29-летний житель Реховота, чья личность не раскрывается, на одном из интернет-форумов пригрозил поджогом Высшего суда и лично Нетаниягу — за это он был арестован и допрошен полицией.

Также Курсор писал о новом заявлении Лапида, где он сказал, что Израиль может победить любую террористическую организацию. «ЦАХАЛ входит в число лучших армий мира, поэтому способен защитить своих граждан от террористических организаций в любой точке планеты», — заявил Лапид.