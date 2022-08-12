«Ужасная новость для Государства Израиль»: Яир Голан обрушился с критикой на Ликуд

Яир Голан выступил против списка «Ликуд». «Ужасные и ужасные новости для Государства Израиль», — сказал он.

Заместитель министра экономики депутата Кнессета Яир Голан обрушился с критикой на команду «Ликуда» и заявил в интервью Radio 103FM: «В списке довольно много людей с сомнительным прошлым и проблемным настоящим».

«Существует большая группа людей, которая стремится уничтожить верховенство закона, навредить судам, полиции, не стыдясь и не прячась. Это ужасная и ужасная новость для Государства Израиль», — сказал Голан, говоря о списке «Ликуда».

Напомним, что вчера Голан попал в заголовки, когда назвал ЦАХАЛ «оккупационной армией», но предостерег от чрезмерного упрощения.

На вопрос общественного вещателя «Кан», является ли ЦАХАЛ «оккупационной армией», депутат Кнессета от «Мерец» Яир Голан, который ведет долгую гонку за пост председателя партии, ответил утвердительно.

Однако бывший заместитель начальника штаба ЦАХАЛа сказал, что предпочитает не упрощать ситуацию с помощью модных словечек и что не сравнивает ЦАХАЛ с колониальной захватнической армией. «Реальность сложна и ее нельзя упростить до одного слова», — заявил он. Он отметил, что Израиль изначально не намеревался захватить Иудею, Самарию и миллионы проживающих там палестинцев.

Вчера мы писали о праймериз в Ликуде: стало известно, кто лидирует после окончательного подсчета голосов.

Также Курсор писал о новом заявлении Лапида, где он сказал, что Израиль может победить любую террористическую организацию. «ЦАХАЛ входит в число лучших армий мира, поэтому способен защитить своих граждан от террористических организаций в любой точке планеты», — заявил Лапид.