Убит выстрелом в голову: первые подробности серьезного инцидента на севере Израиля

22-летний мужчина был застрелен в среду утром в северном израильском городе Кафр-Кара.
Согласно местным СМИ, Саед Зайд, который женился только в прошлом месяце, был убит выстрелом в голову возле своего дома, когда уходил на работу.
В полиции сообщили, что обстоятельства устанавливаются, а поиски виновных продолжаются.
Согласно заявлению, медики МАДА оказали мужчине помощь на месте происшествия, но были вынуждены констатировать его смерть.
Инициативы Авраама, группа, выступающая против насилия в арабском сообществе, заявила, что Зайд стал 68-м погибшим в этом году в сообществе. По их словам, наблюдается роста насилия с применением огнестрельного оружия, связанного в основном с организованной преступностью.
«Курсор» писал ранее, что водитель автобуса в возрасте около 50 лет получил ножевое ранение средней тяжести на улице Хатаясим в Тель-Авиве. Инцидент произошел после ссоры между водителем и пассажиром и не был террористической атакой.
Еще мы писали, что автобусная компания «Метрополин» выдаст своим контролерам нательные видеокамеры, которые будут записывать все, что происходит в автобусе во время поездки. Таким образом компания хочет защитить своих сотрудников от насилия.