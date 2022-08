Убитого во Франции в результате антисемитского нападения еврея похоронят в Израиле

Мужчину убил его сосед-мусульманин по комнате. Убийца признался полицейским, что сделал этого из-за долго в размере 100 евро, а также потому что жертва была евреем.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Покойный гражданин Израиля был родом из Джербы (Тунис) и имел семью в Беэр-Шеве. Министр по делам диаспоры Нахман Шай обратился к правительству Франции, чтобы та приняла решительные меры против роста антисемитизма. Также он отметил, что на французских территориях в последние месяца «совершили ряд ужасающих антисемитских нападений»

«Я призываю власти Франции привлечь убийцу к ответственности и вынести самый суровый приговор», – заявил Шай.

Eyal Haddad. Remember this name. Murdered for being Jewish.

Antisemitism is on the rise. We cannot be silent. ✡️ #Antisemitism pic.twitter.com/jBet57MONs

— Shurat HaDin — שורת הדין (@ShuratHaDin) August 31, 2022