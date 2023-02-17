Учения ЦАХАЛа и США успешно завершены

Завершились штабные учения ЦАХАЛа «Можжевеловый сокол» с Центральным командованием сухопутных войск США.

Об этом сообщает Kikar.

Вчера, 16 февраля, завершились штабные учения АОИ «Можжевеловый сокол» с Центральным командованием сухопутных войск США. Целью учений является повышение готовности сил к совместной оперативной деятельности по ряду различных направлений, центральным из которых является противовоздушная оборона.

Также они касались координации скоординированной противовоздушной обороны и боевых действий в киберпространстве (военных целях). Учения проверили израильско-американскую готовность и укрепили оперативные отношения между двумя армиями.

В ходе учений была смоделирована интегрированная система противовоздушной обороны, состоящая из сценариев с несколькими аренами в сочетании с совместным и скоординированным управлением воздушным движением. В дополнение к сценариям противовоздушной обороны отрабатывались также боевые сценарии в киберпространстве с целью повышения готовности АОИ и армии США к растущим киберугрозам.

Учения также были сосредоточены на обмене информацией и взаимном обучении в целях сохранения свободы действий в спектральном измерении, спутниковой связи, разведывательных и логистических сценариях. Это еще одно учение из серии учений с Центральным командованием армии США и еще одна веха в отношениях между армиями.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!