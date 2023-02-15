Еврейская модель с инвалидностью покорила Неделю моды в США

Девушка стала второй в истории моделью с определенным заболеванием.

Ортодоксальная еврейка и модель Лили Браш, выступающая за права людей с ограниченными возможностями, прошла по подиуму на Неделе моды в Нью-Йорке (США).

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».

Девушка, называющая Лили Б., имеет редкую форму мышечной дистрофии, которая ограничивает ее способность ходить. Однако это не помешало ей стать участницей Недели моды в Нью-Йорке, что сделало ее второй в истории моделью с этим заболеванием.

«Никогда не думала, что когда-нибудь сделаю что-то подобное», – призналась она.

Кроме инвалидности Браш пришлось бороться с еще одним препятствием, ибо сперва показа запланировали на вечер пятницы во время Шаббата. Однако она смогла перенести свой выход на подиум на более раннее время и забронировать номер в отеле, чтобы провести там Шаббат с сестрами.

«Мой приоритет – представлять людей с инвалидностью, принося радость и гордость этому сообществу, но я также приоритизирую свою веру», – добавила модель.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Lily B (@lilybrasch)

Ранее мы рассказывали, что после слухов о романе с актером Леонардо ДиКаприо у 19-летней израильской модели Иден Полани начались проблемы с ее строгими родителями. Прежде всего они обеспокоены большой разницей в возрасте между актером и моделью, ибо ДиКаприо уже 48 лет. Больше об этом читайте здесь.

Также «Курсор» сообщал, что в Ирландии сокращается еврейская община.

Помимо этого в Великобритании еврейский студент судится с университетом из-за эссе, где он раскритиковал ХАМАС.