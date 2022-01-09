Ученые из Израиля научили рыбок управлять аквариумом на колесиках

Эксперименты проводили с шестью золотыми рыбками, которые «тренировались» по полчаса, трижды в неделю.

Ученые из Университета им. Бен-Гуриона научили аквариумный золотых рыбок управлять аквариумом на колесиках.

Об этом сообщает научный журнал Behavioural Brain Research.

Как рассказал Ронен Сегев, был сконструирован специальный аквариум на подвижной колесной платформе. За рыбками наблюдали при помощи помещенных в воду камер. Всего золотых рыбок было шесть. Все они тренировались по тридцать минут раз в неделю. Когда рыбкам удавалось правильно управлять аппаратом, ученые давали им награду. Так, рыбке нужно было привести устройство к стенке помещения, которая была выкрашена в розовый цвет.

Авторы исследования уверены, что животные могут использовать различные способы навигации для того, чтобы ориентироваться в окружающем пространстве. При чем рыбы смогли приближаться к цели с разных углов и ракурсов.

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