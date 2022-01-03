Ученые из Израиля рассказали, какие побочные эффекты появляются после четвертой вакцинации

Данные о росте количества антител у привитых в четвертый раз ученые предоставят в скором времени.

Эксперты из медицинского центра «Шиба» в Тель ха-Шомере недавно опубликовали отчет, в котором говорится о побочных эффектах четвертой вакцинации от коронавируса. По словам ученых, они находятся на том же уровне, что и эффекты от третьей прививки.

Эксперты следили за группой в 154 человека. 80 из них заявили о небольших воспалениях, которые также встречались после третьей дозы.

45 процентов пожаловались на кратковременное недомогание. На болевые ощущения в мышцах и слабость пожаловались 10 процентов человек.

Более серьезная симптоматика после укола пока не наблюдалась.

Как рассказал профессор Гили Регев-Йохай, в скором времени четвертая вакцина – безопасна.

Напомним, что в Израиле одобрили вторую бустерную вакцину от коронавируса Pfizer для пожилых людей в домах престарелых, гериатрических палатах и ​​в учреждениях престарелых, что сделало его первой страной, одобрившей такой шаг.

Ранее Курсор сообщал, что ученые рассказали, у кого чаще всего коронавирус протекает бессимптомно.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что ученые рассказали, почему люди могут месяцами болеть коронавирусом. Как рассказала Юстина Ферт-Бобер, которая также занималась исследованием, это делает инфекцию коронавируса уникальной. Из-за формирования аутоантител человек может болеть куда дольше, чем другими заболеваниями со схожими симптомами.

Еще напомним, что коронавирусные проверки в Израиле могут привести к коллапсу уже на этой неделе. Ожидается, что в ближайшее время Минздрав введет механизм направлений на проверки. По словам инициаторов, это должно снизить нагрузку, которую испытывает система здравоохранения.

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