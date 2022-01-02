В минтуризма выступили с важным требованием по поводу карантина для вакцинированных граждан

Глава минтуризма Йоэль Развозов заявил, что изоляцию для привитых израильских граждан нужно отменить.
Об этом он заявил во время заседания правительства.
А вот глава правительства Нафтали Беннет отметил, что такое решение может быть принято уже на этой неделе. Однако есть одно условие – это уменьшение уровня заболеваемости коронавирусом в Израиле.
Ранее редакция Курсора писала, что в субботу в общей сложности 4 197 израильтян сдали положительные анализы на COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения в воскресенье утром.
Еще напомним, что Европа преодолела рубеж в 100 млн случаев заражения COVID-19.
Также мы сообщали, что известный врач рассказал, можно ли лечить коронавирус горячим воздухом.
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