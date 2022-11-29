Ученые выяснили, как доход семьи влияет на успеваемость детей на экзаменах Мейцав

Новое исследование показывает, что экономическое положение семьи в Израиле в течение первой тысячи дней жизни их ребенка — от начала беременности до двухлетнего возраста — имеет глубокую корреляцию с результатами его жизни.

Новое исследование, проведенное Центром Тауба, изучало связь дохода семьи с академической успеваемостью ребенка и обнаружило, что доход семьи в течение первой тысячи дней жизни ребенка — особенно критический период развития — имеет большое влияние на его успеваемость в начальной школе.

Исследование Центра Тауба, проведенное Даной Шай и профессором Йосси Шавитом, изучало связь годового семейного дохода — от беременности до 11 лет — с баллами на экзаменах Мейцав в 5 классе по математике, естественным наукам, английскому языку (как второму языку) и словесности (родной язык).

Относительная бедность, переживаемая в течение первой тысячи дней жизни — от начала беременности до двухлетнего возраста, — связана с более низкой успеваемостью учащихся на экзаменах Мейцав в 5 классе; относительное богатство в этот период связано с более высокими достижениями.

Исследование показало, что принадлежность к нижнему квинтилю распределения доходов в этот период связана с более низкими достижениями по всем предметам на экзаменах Мейцав, сдаваемых в 5 классе, — математике, английскому языку (как второму языку), естественным наукам и словесности. (иврит, только для евреев) – и связь статистически значима.

Например, было установлено, что принадлежность к низшему квинтилю распределения доходов в течение первой тысячи дней жизни ребенка связана примерно с 4%-ным снижением его будущей успеваемости по математике, а принадлежность к высшему квинтилю в течение этого периода связано с улучшением успеваемости примерно на 11%.

Результаты исследования особенно важны, учитывая высокий уровень бедности в раннем детстве в Израиле и большое экономическое неравенство между социально-экономическими группами.