Хайфский залив кишит медузами: обнародовано поразительное видео с высоты птичьего полета

Вчера медузы снова заполонили Хайфский залив в рамках своего ежегодного летнего визита. Управление природы и парков показало невероятное видео.

Вчера в районе Хайфского залива наблюдали огромный рой медуз.

Управление природы и парков показало захватывающее видео с высоты птичьего полета.

ים של מדוזות: נחיל עצום נצפה אתמול באזור מפרץ חיפה@ifatglick (צילום: רותם שדה, רשות הטבע והגנים) pic.twitter.com/cRVQk4t2lR — כאן חדשות (@kann_news) July 20, 2022

Любители пляжного отдыха, которые стремятся избежать встречи с медузами, имеют в своем распоряжении ценный ресурс. Веб-сайт Meduzot Ba’am (www.meduzot.co.il) предоставляет карту с подробным описанием недавних наблюдений этих существ, основанную на сообщениях от пловцов, рыбаков и других морских рабочих. В отчетах на сайте пользователи могут видеть, где находятся медузы, размер каждой стаи, ее расстояние от пляжа, а также вид и диаметр медузы.

По словам доктора Дора Эделиста, морского эколога из лаборатории Dror Angel в Хайфском университете, количество медуз этим летом в Израиле является нормальным. «[В Израиле] существуют очень большие сезонные тенденции и межгодовые различия», — сказал Эделист The Jerusalem Post.

«Например, в 2015 или 2017 были огромные рои медуз, которые длились три месяца, в другие годы бывали действительно слабые рои медуз, которые длились несколько месяцев. В этом году рои совершенно нормальны», — отметил он.

По словам Эделиста, пик сезона медуз, вероятно, продлится примерно месяц. Они должны отправиться в следующий пункт назначения к началу августа.

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