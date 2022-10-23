Учителя угрожают новой забастовкой со вторника: что известно

Мера пока будет принята только как предупредительный знак, полностью обучение в школах прекращено не будет.

Ассоциация учителей Израиля в воскресенье, 23 октября, пригрозила новой забастовкой из-за тупика в переговорах с министерством финансов по коллективному договору и условиям труда.

Об этом сообщает портал Walla.

Отмечается, что с соответствующим письмом к министру образования обратился председатель Ассоциации Ран Эрез.

«Организация намерена принять меры, на этом этапе только как предупредительный знак, не прекращая полностью обучение. Начиная со вторника учителя, преподающие с 10 класса до 12 класса, не будут выполнять никакой деятельности или работы после окончания учебного дня», — предупредил Эрез.

Он уточнил, что это касается участия в конференциях, встречах, командировках, проведения школьных или внеклассных мероприятий по окончании обычного учебного дня, повышения квалификации т.д.

Как сообщал Курсор, на этой неделе между министерством финансов и просвещения и главой профсоюза учителей Израиля наконец-то было достигнуто соглашение, которое положит конец забастовкам и конфликтам, по крайней мере до 2026 года.

Отмечалось, что стороны достигли компромисса и после длительных переговоров окончательный текст соглашения передали на утверждение юридического советника правительства.

Так, согласно утвержденным условиям, начинающий педагог будет получать заработную плату в размере 9 тысяч шекелей. Прибавку в 1100 шекелей получат все учителя.

После трехлетнего стажа работы в учебном заведении учитель будет получать единовременную выплату в размере 10 тысяч шекелей за преданность своей образовательной деятельности.

Начинающему директору учебного заведения будут платить 19 тысяч шекелей. Еще стороны согласовали, что 7500 педагогов по определенным дисциплинам будут наняты с персональными договорами.

Также Курсор информировал о том, что Израиль занял последнее место в рейтинге уважения к профессии учителя.