В Иерусалиме женщину придавило огромным мусорным контейнером: жуткий момент попал на видео

Мусорный бак скатился по дороге и придавил женщину у стены здания.
Инцидент произошел на перекресте Кикар ха-Шаббат. Женщина серьезно пострадала.
Читайте также: в больнице Шеба рассказали о состоянии девочки, попавшей в пруд Яркон.
Женщина серьезно пострадала.
Мусорный бак скатился по дороге и придавил женщину у стены здания.
Инцидент произошел на перекресте Кикар ха-Шаббат. Женщина серьезно пострадала.
Читайте также: в больнице Шеба рассказали о состоянии девочки, попавшей в пруд Яркон.
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