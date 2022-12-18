В Иерусалиме женщину придавило огромным мусорным контейнером: жуткий момент попал на видео

13:50, Сегодня
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Фото: Nati Shohat/Flash90

Женщина серьезно пострадала.

Мусорный бак скатился по дороге и придавил женщину у стены здания.

Инцидент произошел на перекресте Кикар ха-Шаббат. Женщина серьезно пострадала.

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