В Иерусалиме женщину придавило огромным мусорным контейнером: жуткий момент попал на видео

Фото: Nati Shohat/Flash90

Женщина серьезно пострадала.

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Автор материала: Ирен Давид