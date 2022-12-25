Задержан подозреваемый, который ударил женщину мусорным баком в Иерусалиме

Полиция арестовала для допроса подозреваемого в инциденте, в ходе которого мусорный контейнер выкатился по улице и серьезно ранил 40-летнюю Мирель Дзаловски на улице Йехезкель в Иерусалиме в середине месяца.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Подозреваемого намерены допросить. Расследование этого дела продолжается и правоохранители будут продолжать работу по привлечению к ответственности всех причастных к деянию.

Ранее мы рассказывали, что в Иерусалиме женщину-харедим придавило огромным мусорным контейнером, который скатился по дороге на перекресте Кикар ха-Шаббат. Внутри бака разгорелся огонь.

Это произошло в ходе жестоких беспорядков, устроенных сотнями активистом-харедим. Они отправили мусорный бак в движение, после чего он ударил 40-летнюю женщину, мать 11 детей. Она получила серьезное ранения.

18 декабря полицейские издали приказ о неразглашении подробностей расследования. В нем было сказано, что запрещается публикация каких-либо подробностей следствия и каких-либо сведений, с помощью которых можно идентифицировать подозреваемых.

«Курсор» сообщал, что посреди жилого дома в еврейском квартале Старого Иерусалима вспыхнул пожар, в ходе которого пострадали 8 человек, среди которых 2-летние малыши. На место инцидента прибыли пожарники, которые ликвидировали пламя.

Помимо этого вечером в субботу, 24 декабря, мэр Кфар-Касем Адель Бадир посетил похороны террориста, который напал на полицию и ранил троих правоохранителей, прежде чего его застрелили.

Также недавно террористы совершили обстрел поселения Шакед на севере Самарии. Несколько пуль попали в один из домов, но, к счастью, никто не погиб. Ответственность за это взял на себя отряд «Дженин» организации «Исламский джихад», силы ЦАХАЛа провели поиски стрелявших.