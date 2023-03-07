Удары по аэропорту Алеппо: в Сирии и Иране выступили с заявлениями

Сирия и Иран назвали предполагаемый израильский удар по аэропорту Алеппо преступлением против человечности.

Сирия и Иран прокомментировали предполагаемый израильский авиаудар по аэропорту Алеппо, заявив, что это прервало оказание помощи пострадавшим от землетрясения.

Министерство иностранных дел Сирии осудило «двойное преступление», заявив, что удар был нанесен по «гражданскому аэропорту… и одному из ключевых каналов доставки гуманитарной помощи» для пострадавших от землетрясения.

Союзник Дамаска Иран также осудил удар, назвав его «преступлением против человечности».

«В то время как сирийские жертвы землетрясения в Алеппо находятся в тяжелых условиях, сионистский режим (Израиль) атакует аэропорт Алеппо», — говорится в заявлении официального представителя министерства иностранных дел Насера ​​Канани.

Сообщается, что в последние годы Израиль несколько раз атаковал аэропорт Алеппо, а в результате удара в сентябре прошлого года он был выведен из строя на несколько дней.

Хотя Израиль не комментирует конкретные удары, он заявил, что он наносит удары по базам союзных Ирану террористических группировок, таких как ливанская «Хизбалла», а также по усилиям по доставке террористическим группировкам передового оружия.

Были предположения, что Иран отправлял оружие вместе с гуманитарной помощью в Сирию.

Как ранее писал Курсор, был нанесен мощный удар Израиля по аэропорту в Сирии: военные эксперты сообщили детали.

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