Удары по Газе: экс-начальник разведки ЦАХАЛа озвучил прогнозы дальнейшего развития эскалации

03:14, Сегодня
Новости Израиля
удары по газе: экс-начальник разведки цахала озвучил прогнозы дальнейшего развития эскалации 6 августа, 2022
Фото: Flash90

Экс-начальник разведки ЦАХАЛа ожидает «длительного» конфликта и призывает израильтян объединиться.

Бывший начальник военной разведки ЦАХАЛа Амос Ядлин заявил 12 каналу, что, по его мнению, это противостояние окажется «длительным».

Он призвал израильтян «объединиться» вокруг политического и военного руководства, которое, по его словам, удивило «Исламский джихад» первыми авиаударами и «сильно ударило по нему».

«Премьер-министр [Яир Лапид], может быть, и неопытен, но у него хорошая команда, и он, и заместитель премьер-министра [Нафтали Беннет] делают хорошую работу… Мы должны отложить политику в сторону, пока это не закончится», — добавил Ядлин.

Премьер-министр Яир Лапид и министр обороны Бени Ганц выступили ранее с совместным заявлением по поводу авиаударов вооруженных сил в секторе Газа против палестинской террористической группировки «Исламский джихад».

«Правительство Израиля не позволит террористическим организациям устанавливать планы в городах вблизи сектора Газа и угрожать гражданам Израиля», — сказал Лапид.

«Задача состоит в том, чтобы защитить израильские города и граждан Израиля. Мы никому не позволим угрожать или причинять вред гражданам Израиля. Тот, кто попытается, будет поражен», — заявил Ганц.

Напомним, что террористы Исламского Джихада передали угрозы: «Наша главная цель  — Тель-Авив». Кроме того, есть вероятность ракетных обстрелов Иерусалима.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Ирен Давид
ТЭГИ: