Удары по Газе: экс-начальник разведки ЦАХАЛа озвучил прогнозы дальнейшего развития эскалации

Бывший начальник военной разведки ЦАХАЛа Амос Ядлин заявил 12 каналу, что, по его мнению, это противостояние окажется «длительным».
Он призвал израильтян «объединиться» вокруг политического и военного руководства, которое, по его словам, удивило «Исламский джихад» первыми авиаударами и «сильно ударило по нему».
«Премьер-министр [Яир Лапид], может быть, и неопытен, но у него хорошая команда, и он, и заместитель премьер-министра [Нафтали Беннет] делают хорошую работу… Мы должны отложить политику в сторону, пока это не закончится», — добавил Ядлин.
Премьер-министр Яир Лапид и министр обороны Бени Ганц выступили ранее с совместным заявлением по поводу авиаударов вооруженных сил в секторе Газа против палестинской террористической группировки «Исламский джихад».
«Правительство Израиля не позволит террористическим организациям устанавливать планы в городах вблизи сектора Газа и угрожать гражданам Израиля», — сказал Лапид.
«Задача состоит в том, чтобы защитить израильские города и граждан Израиля. Мы никому не позволим угрожать или причинять вред гражданам Израиля. Тот, кто попытается, будет поражен», — заявил Ганц.
Напомним, что террористы Исламского Джихада передали угрозы: «Наша главная цель — Тель-Авив». Кроме того, есть вероятность ракетных обстрелов Иерусалима.