Опасность обстрела: террористы Газы назвали свою главную цель

Террористы Исламского Джихада передали угрозы: «Наша главная цель — Тель-Авив». Кроме того, есть вероятность ракетных обстрелов Иерусалима.

Повышена вероятность ракетных обстрелов из Газы вплоть до Тель-Авива.

Об этом сообщил Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Террористы в Газе заявили: «Наша главная цель — Тель-Авив»

Такие угрозы передал Зиад Нахлала из Исламского Джихада: «По Тель-Авиву будут запущены ракеты».

На данный момент ЦАХАЛ ликвидировал 15 арабских террористов в Газе.

Также повышена вероятность ракетных обстрелов Иерусалима. Развернут «Железный Купол».

«Курсор» писал, что ЦАХАЛ атакует: ликвидирован первый террорист, «Железный купол» развернут. Пресс-служба сообщила, что ЦАХАЛ начал атаку по сектору Газы. Операция называется «Алот а-Шахар». Первый террорист уже ликвидирован.

Мы информировали, что Армия обороны Израиля атаковала цели в секторе Газа: первые кадры.

Напомним, служба тыла передала инструкции для жителей в радиусе 80 км от сектора Газа. Для жителей приведены инструкции, как вести себя в определенной ситуации, в зависимости от того места, где они находятся.

Наш сайт сообщал, что Лапид назвал главный приоритет на фоне эскалации на границе с Газой. Лапид назвал главный приоритет на фоне эскалации на границе с Газой.

«Курсор» ранее информировал, что ЦАХАЛ предупредил резервистов МАГАВ о возможном призыве. Ожидается, что эскалация возможна не только на юге Израиля, возле границы с сектором Газа, но и в других регионах страны.