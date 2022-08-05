Удары по Газе: Шакед ответила, на сколько может затянуться эскалация

Министр сказала, что «мы не готовы быть заложниками террористической группировки в Газе».

Министр внутренних дел Айелет Шакед дала интервью 12-му каналу, сказав, что конфликт может затянуться надолго.

«Мы не знаем, чем закончится этот [конфликт]… но это может занять время… Это может быть долгий раунд [конфликта] и тяжелый», — отметила она.

Она сказала, что «Исламский джихад» «стремился остановить жизнь в приграничных с Газой общинах, и мы не были готовы допустить, чтобы это произошло».

Правительство решило, что «мы не готовы быть заложниками террористической группировки в Газе», добавила она.

Шакед отметила, что в настоящее время Израиль нацелен только на «Исламский джихад», так как Иерусалим пытается ограничить боевые действия этой террористической группировкой.

Министерство здравоохранения в секторе Газа, управляемое ХАМАСом, сообщило, что семь человек были убиты, в том числе 5-летняя девочка, и еще 40 получили ранения в результате израильских авиаударов по прибрежному анклаву.

Ранее ЦАХАЛ заявил, что, по их оценкам, в результате авиаударов было убито от 10 до 20 палестинских террористов.

Напомним, служба тыла передала инструкции для жителей в радиусе 80 км от сектора Газа. Для жителей приведены инструкции, как вести себя в определенной ситуации, в зависимости от того места, где они находятся.