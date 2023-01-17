Угроза бешенства распространяется: зараженный шакал обнаружен в Западной Галилее

При укусах животных надо немедленно промыть место проточной водой с мылом и продезинфицировать антибактериальными средствами.

Шакал, зараженный бешенством, был выявлен в деревне Матат в Западной Галилее.

Об этом сообщили в пресс-службе минздрава.

В понедельник было получено сообщение о появлении зараженного бешенством шакала в районном совете Маале Йосеф в Западной Галилее.

На данный момент известно, что люди не контактировали с ним.

Министерство здравоохранения просит всех, кто был в контакте или чьи животные контактировали в районе происшествия с зараженным животным или бездомным животным, в период с 01.01.2023 по 15.01.2023 включительно, срочно связаться с бюро здравоохранения Акко по телефону 04-9955138 для рассмотрения необходимости оказания им профилактической помощи.

В нерабочее время и в выходные дни следует обратиться в отделение неотложной помощи больницы.

Минздрав также просит передать информацию о ситуацию путешественникам и отдыхающим в этом районе и близлежащих населенных пунктах.

Родителей попросили следить за детьми и выяснить, не контактировали ли они с подозрительными животными, и в случае необходимости срочно обращаться в региональное отделение здравоохранения.

Владельцев домашних животных просим связаться с районным ветеринаром, чтобы проверить статус их вакцинации.

Минздрав еще раз напоминает тем, кого укусило или поцарапало животное, немедленно промыть место проточной водой с мылом, продезинфицировать дезинфицирующими средствами и обратиться в Бюро здравоохранения для проверки необходимости профилактического лечения от бешенства.

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