Угроза бешенства распространяется: зараженный шакал обнаружен в Западной Галилее

Шакал, зараженный бешенством, был выявлен в деревне Матат в Западной Галилее.
Об этом сообщили в пресс-службе минздрава.
В понедельник было получено сообщение о появлении зараженного бешенством шакала в районном совете Маале Йосеф в Западной Галилее.
На данный момент известно, что люди не контактировали с ним.
Министерство здравоохранения просит всех, кто был в контакте или чьи животные контактировали в районе происшествия с зараженным животным или бездомным животным, в период с 01.01.2023 по 15.01.2023 включительно, срочно связаться с бюро здравоохранения Акко по телефону 04-9955138 для рассмотрения необходимости оказания им профилактической помощи.
В нерабочее время и в выходные дни следует обратиться в отделение неотложной помощи больницы.
Минздрав также просит передать информацию о ситуацию путешественникам и отдыхающим в этом районе и близлежащих населенных пунктах.
Родителей попросили следить за детьми и выяснить, не контактировали ли они с подозрительными животными, и в случае необходимости срочно обращаться в региональное отделение здравоохранения.
Владельцев домашних животных просим связаться с районным ветеринаром, чтобы проверить статус их вакцинации.
Минздрав еще раз напоминает тем, кого укусило или поцарапало животное, немедленно промыть место проточной водой с мылом, продезинфицировать дезинфицирующими средствами и обратиться в Бюро здравоохранения для проверки необходимости профилактического лечения от бешенства.
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