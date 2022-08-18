Угроза безопасности: ВВС против создания аэропорта в Негеве

Экономические исследования подтвердили, что международный аэропорт в Небатиме будет способствовать развитию экономики Восточного Негева и увеличит региональный ВВП на 60%,. От этого выиграют и евреи и бедуины.

После многолетних попыток создать единую инфраструктуру в Восточном Негеве местные органы власти и представители бизнеса уверены, что создание второго международного аэропорта в Небатиме даст толчок развитию региона.

Однако ВВС и министерство обороны решительно выступают против этого плана.

Лапид при этом завил: «Все правительство поддерживает создание международного аэропорта в Небатиме».

Межведомственная комиссия, которая изучает планирование будущей авиационной инфраструктуры Израиля, представит свои выводы и рекомендации относительно будущего расположения второго международного аэропорта в Израиле.

Предварительно комиссия озвучила, что аэропорт в Восточном Негеве приведет к значительному скачку для бедуинского общества по всем проверенным параметрам: дополнительные 27 тысяч рабочих мест вызовет рост регионального ВВП примерно на 60%. А это приведет к снижению преступности в районе, включая такие явления, как незаконное строительство, нелегальный бизнес, сокращение черной экономики и многое другое.

Но уже сейчас ЦАХАЛ заявил, что открытие аэропорта будет иметь последствия для безопасности. В комиссии сообщили: «Тот, кто мешает проекту снова и снова, — это ВВС при поддержке министерства обороны, и каждый раз с другими отговорками. Что касается ВВС, то Негев — это тренировочное поле».

Минобороны прокомментировало: «На протяжении многих лет система обороны высказывалась против создания дополнительного аэропорта в Небатиме из-за тяжелых последствий для безопасности, которые делают эту альтернативу неприменимой.»

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