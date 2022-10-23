Угроза наводнений: израильтян предупредили о закрытии некоторых маршрутов

Управление природы и парков Израиля предупредило, что до улучшения погодных условий будет запрещено приближаться к рекам и полноводным ручьям.

Возросшая угроза наводнений в ближайшие дни возникла после уточненного прогноза погодных условий.

Об этом сообщило Управление природы и парков Израиля.

В заявлении указано: «Согласно прогнозу метеорологов, с 24 октября и до 27 октября будет существовать угроза наводнений в пустынях Иудеи и на юге страны».

В связи с этим Управление природы ввело запрет на посещение парков, проходящих вдоль наполнившихся рек.

Первоначально рассчитывают, что запрет будет действовать, пока ситуация не стабилизируется и уровень воды в реках не опустится.

«Запрещается приближаться к рекам в связи с угрозой обрушения берега», — категорично проинструктировало израильтян Управление природы и парков.

Будут закрыты маршруты вдоль ручьев Дарга, Машаш, Текоа, Сальвадора, Ог, Прат.

Дополнительную информацию о запрещенных маршрутах можно уточнить по телефону *3639.

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