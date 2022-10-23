ЦАХАЛ предупреждает о возможности теракта в Иерусалиме

Разведка сообщает о возможном теракте в Иерусалиме. В связи с этим повышена боеготовность сил безопасности из-за полученных разведданных о готовящемся теракте.

Об этом сообщает Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Будьте максимально бдительны и осторожны.

Ранее Курсор писал, что убит высокопоставленный член террористической группировки Логово львов. Высокопоставленный член организованной палестинской террористической группы «Логово львов», был убит в воскресенье, 23 октября, в результате взрыва в городе Наблус на Иудее и Самарии.

Мы уже рассказывали, что в Иерусалиме террорист напал с ножом на 20-летнего ультраортодоксального юношу и нанес ему тяжелое ранение.

Наш сайт информировал, что в Иерусалиме арабский террорист пытался зарезать израильтянина. В Иерусалиме возле трамвайной остановки Гиват аМивтар арабский террорист пытался зарезать 30-летнего израильтянина.

Также «Курсор» сообщал, что офицер ЦАХАЛа подозревается в содействии поселенцу, бросившему гранату в сторону палестинцев. На записи, сделанной сотрудником «Еш Дин», видно, как солдат передает светошумовую гранату поселенцу и показывает ему, куда ее бросить.

Помимо этого, на Храмовой горе развесили плакаты в поддержку террориста, убившего солдата Ноа Лазар. Арабы с символикой ХАМАСа раздавали и развешивали плакаты с фотографиями террориста Уди Тамими, открывшего стрельбу на КПП Шуафат.