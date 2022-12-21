Налоговые льготы для арендодателей вырастут: ожидается рост арендной платы

За последний год арендная плата уже выросла на 4,2% для продленных договоров аренды и на 8,1% для новых арендаторов.

Налогообложение арендодателей в Израиле будет пересмотрено в январе 2022 года. В настоящее время арендодатели могут сдавать квартиры в аренду за 5 196 шекелей в месяц и освобождаться от уплаты подоходного налога с полученных денег. Этот потолок освобождения связан с индексом потребительских цен (ИПЦ) и будет повышен как минимум на 5% в следующем месяце до примерно 5 500 шекелей в месяц.

Те, на кого, естественно, может повлиять повышение налогового порога для арендодателей в следующем месяце, — это арендаторы. За 2021 год Центральное бюро статистики сообщает, что арендаторы, продлевающие договоры в октябре, были обязаны платить в среднем на 4,2% больше, чем по предыдущему договору. Для новых арендаторов арендная плата выросла в среднем на 8,1%.

В соцсетях и в брокерских конторах говорят о более резком росте востребованных направлений. Помимо этого, из-за пересмотра налогового порога в следующем месяце арендодатели могут позволить себе повысить арендную плату на 5% без необходимости платить налог.

Ставки налога на покупку квартир также будут обновлены в январе 2023 года. Порог освобождения от налога на покупку первой квартиры, который в настоящее время составляет 1 805 545 шекелей, вырастет более чем на 5% до 1,9 млн шекелей.

Остальные ставки налога на покупку для более высоких сумм также будут пересмотрены. В настоящее время ставка налога на покупку в размере 3,5% применяется к суммам от 1 805 545 до 2 141 605 шекелей, 5 % — к домам стоимостью от 2 141 605 до 5 525 070 шекелей, 8% — к домам стоимостью от 5 525 070 до 18 416 900 шекелей и 10% — к суммам свыше 18 416 900 шекелей. будет обновляться в соответствии с ростом индекса в следующем месяце, который, как ожидается, превысит 5%.

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