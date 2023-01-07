Уходящий глава Коллегии адвокатов дал оценку судебной реформе Левина

По словам Ави Хими, у нового министра юстиции есть «бредовый, опасный план превратить Израиль в диктатуру».

Реформа судебной системы, о которой на этой неделе объявил новый министр юстиции Ярив Левин, «превратит Израиль в диктатуру».

Об этом заявил уходящий глава Коллегии адвокатов Израиля Ави Хими, сообщает The Times of Israel.

Как известно, адвокат защиты Ави Хими, который в 2019 году принял бразды правления пострадавшим от скандала объединением, пообещав реабилитировать организацию, в декабре объявил, что не будет баллотироваться на новый срок в знак протеста против политики, проводимой новым правительством.

По словам Хими, Левин «хочет разрушить демократию в стране».

«У него есть бредовый, опасный план превратить Израиль в диктатуру. Тот, у кого есть такой план, на мой взгляд, плохой человек. Я просто выражаю искренний, личный протест», — сказал адвокат.

Как сообщал Курсор, в среду, 4 января, новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.

«Как человек, выросший на коленях Менахема Бегина, я знаю, что в Иерусалиме есть судьи. Но в Иерусалиме также есть Кнессет и правительство. Законодательная революция судебной системы снизила доверие до опасного минимума, что нанесло ущерб демократии и управлению. Люди, которых мы не выбирали, решают за нас. Пришло время действовать», — сказал Левин.

Первым шагом, который глава Минюста предлагает реализовать, станет изменение состава комиссии по отбору судей.

«Судьи не будут избирать себя сами. Это сделают трое из каждого органа власти. Вместо представителей адвокатов – два представителя общественности, назначенные министром юстиции. Также будут введены публичные слушания по кандидатурам судей в Верховный суд», — рассказал Левин.

Также Курсор информировал о том, что бизнес-сектор обеспокоен политизацией судебной системы Израиля.

Кроме того, Курсор писал, что Нетаниягу отказался обещать Левину реформы правосудия.