«Уйдите в отставку»: Либерман назвал виновных в напряженной ситуации вокруг резервистов

Председатель партии «Исраэль Бейтену», депутат Кнессета Авигдор Либерман, на фоне протеста резервистов, обрушился с критикой на правительство и его лидера.

«Недавние атаки Дистель-Атбарьян, Яира Нетаниягу и других политиков на наших лучших бойцов резерва, мужчин и женщин, и отказ премьер-министра открыто осудить их клеветнические слова — не что иное, как крупномасштабное нападение. Это серьезный ущерб безопасности Израиля, национальной стойкости и сдерживанию АОИ. Мистер Биньямин Нетаниягу, вы ведете Государство Израиль к разрушению третьего Храма, возьмите на себя ответственность и уйдите в отставку», — написал Либерман в Twitter.

Ранее в интервью армейскому радио Либерман высказался против тех, кто отказывается от службы, заявив: «Нет места для отказа от приказов или бойкота службы в резерве. Я говорю вам как [бывший] министр обороны, как гражданин, как отец сына, который до сих пор служит в запасе, нельзя смешивать армию, резерв и военную службу с политикой».

Но, как и Лапид, он признал опасения протестующих.

«Вместе с тем, я понимаю их сердца, когда высокопоставленные министры и члены семьи премьер-министра называют наших сыновей и дочерей террористами и анархистами, это огорчает, и ответственность в первую очередь лежит на премьер-министре. Ему нужно было объявить выговор членам своей семьи и тем высокопоставленным министрам, которые буйствуют», — сказал он.

Либерман также раскритиковал поведение правительства в первые два месяца его пребывания у власти в сфере безопасности, заявив, что правительство позволило стране погрузиться в хаос, будучи не в состоянии сплотить союзников против Ирана.

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