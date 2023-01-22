Укусил офицера полиции: в Нетании задержали гражданина Кипра

В воскресенье, 22 января, сотрудники полиции арестовали в Нетании 26-летнего гражданина Кипра по подозрению в нападении и ограблении пожилого мужчины. При задержании иностранец оказал сопротивление.

Об этом сообщает издание «Детали».

Согласно предварительному расследованию, турист проник в городе в одну из квартир и попытался ее ограбить. Но хозяин смог вытолкнуть подозреваемого и запереть входную дверь, после чего иностранец начал бросать в нее мраморные кирпичи. На место вызвали сотрудников полиции.

Когда гражданин Кипра увидел сотрудников правоохранительных органов, стал кидать кирпичи в них. Но полицейским все же удалось задержать подозреваемого, однако тот не успокоился и в полицейском участке укусил офицера.

По окончании допроса мужчину заключили под стражу, и сегодня, 22 января его доставят на слушание в суд, где полиция будет просить о продлении его содержания под стражей.

«Курсор» писал ранее, что сотрудники полиции во взаимодействии с бойцами МГБ провели активную наступательную операцию в Кфар-Йоне, в ходе которой провели обыски в двух домах. По ее окончанию задержали одного из жильцов дома по подозрению в препятствование сотруднику полиции.

Еще мы писали, что офицер израильской полиции был арестован по подозрению в получении взятки, незаконном прослушивании и срыве полицейского расследования.

Напомним, что офицер израильской полиции был арестован и находится под следствием за сексуальное насилие над молодой женщиной, которая обратилась в полицию с жалобой.