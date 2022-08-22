Улицы Иерусалима перекроют из-за похорон раввина: где ожидаются пробки

Ожидается, что десятки тысяч скорбящих соберутся в Иерусалим на послеобеденные похороны раввина Шалома Коэна, духовного лидера ультраортодоксальной партии ШАС.

Похоронная процессия должна отправиться в 14:00 от иешивы Порат Йосеф в иерусалимском районе Геула, которую когда-то возглавлял Коэн, к кладбищу Синедриа, где и похоронят духовного лидера.

На месте будет находиться большое количество сотрудников службы экстренной помощи, в том числе полиция и служба скорой помощи «Маген Давид Адом». MDA сообщило, что сотрудники службы экстренного реагирования будут размещены вдоль маршрута шествия, и призвало общественность приносить воду, избегать скопления людей и воздерживаться от лазания по крышам или столбам, чтобы получить лучший обзор.

Министр транспорта Мейрав Михаэли предупредила об изменении дорожного движения в Иерусалиме, «чтобы люди могли приехать и отдать последний долг».

Позже полиция сообщила, что многие дороги вокруг кладбища должны были быть закрыты в 13:00, в том числе Бар-Илан, Малхей-Исраэль и часть бульвара Леви-Эшколь. Полиция заявила, что они откроют дороги по мере проведения похорон, и рекомендовала тем, кто хочет добраться до места происшествия, пользоваться общественным транспортом.

Мэр Иерусалима Моше Лион распорядился, чтобы работы на новой линии легкорельсового транспорта вдоль улицы Бар-Илан, проезжей части возле кладбища, были остановлены с 10:00 до окончания похорон.

Коэн будет похоронен на кладбище рядом со своей женой и недалеко от места упокоения раввина Овадии Йосефа, бывшего духовного лидера ШАС, который умер в 2013 году. Сотни тысяч скорбящих пришли в Иерусалим на похороны Йосефа, одни из крупнейших в истории Израиля.

«Во имя Торы каждый должен прийти и принять участие в похоронах Коэна», — заявил главный сефардский раввин Ицхак Йосеф, сын Йосефа.

Известие о смерти Коэна было встречено скорбящими заявлениями политиков всего политического спектра. 91-летний Коэн был главой Совета мудрецов Торы от Шаса, который представляет евреев-сефардов и мизрахи.

О его смерти сообщил глава ШАС Арье Дери, не уточнив причину. В течение прошлого года Коэн то и дело попадал в больницу, а в последние недели его госпитализировали из-за инфекции ноги. В последние дни его состояние ухудшилось, что вызвало молитвы со стороны ультраортодоксальных лидеров и премьер-министра Яира Лапида, политического оппонента.

Ожидается, что Коэна в совете заменит Ицхак Йосеф, сообщает Channel 12. Скандальный раввин завершит свой 10-летний срок в качестве главного сефардского раввина в 2023 году, что откроет путь для его перехода в ШАС.

Ранее Курсор писал, что в Иерусалиме умер духовный руководитель партии ШАС. В Иерусалиме скончался один из крупнейших сефардских раввинов Израиля, духовный глава партии ШАС раввин Шалом Коэн.

Кроме этого, в Израиле скорбят из-за смерти раввина Шалома Коэна. Раввин скончался в ночь на воскресенье в возрасте 91 года.

Наша редакция сообщала, что умер раввин Гилель Пельсер, один из основателей Талмуд-Торы. Раввин Гилель Пельсер, находясь у себя дома, потерял сознание и умер рано утром. Он считался одним из основателей Талмуд-Торы и важным учеником раввинской ешивы Мерказ.