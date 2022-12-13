Ультраортодоксальные девушки подверглись сексуальным домогательствам в автобусе

В автобусе, который следовал из Бней-Брака в Ашдод, ультраортодоксальные девушки подверглись сексуальным домогательствам со стороны пассажиров.

Об этом сообщает 7 канал.

Одна из девушек обратилась на горячую линию «Ха-Шомрим» в Бней-Браке и сообщила, что к ней пристает один из мужчин, ехавший в автобусе 350-го маршрута. Когда транспорт въехал в Ашдод, его уже поджидали представители организации для борьбы с беспорядками «Мишмар ха-Рове». Они зашли в автобус и передали сотрудникам полиции потенциального насильника.

Волонтеры сели в общественный транспорт и к ним подошла еще одна девушка, которая также сообщила, что подверглась сексуальным домогательствам, но со стороны другого пассажира. Но тому удалось выскочить из автобуса и скрыться.

Волонтеры позже попытались получить фотографии с камер наблюдения, чтобы установить его личность.

«Курсор» писал ранее, что в прошлом году, согласно опросу, почти каждый десятый медицинский персонал в больницах и клиниках подвергался сексуальным домогательствам со стороны коллег или пациентов.

Еще мы писали, что в Иерусалиме семерых работников медицинского учреждения АЛИН, предназначенного для детей-инвалидов, подозревают в сексуальных домогательствах по отношению к одному из пациентов.

Напомним, что 61-летний учитель из Ашкелона подозревается в сексуальном домогательстве к ученику-подростку. Он был арестован.