Минздрав: Почти каждый десятый медработник подвергается сексуальным домогательствам

Медицинский персонал по всему Израилю сообщал об усилении притеснений со стороны как коллег, так и пациентов

Согласно недавнему опросу, в прошлом году почти каждый десятый медицинский персонал в больницах и клиниках подвергался сексуальным домогательствам со стороны коллег или пациентов.

Генеральный директор министерства здравоохранения профессор Нахман Эш заявил на встрече на этой неделе, что его целью является «абсолютная нетерпимость» к этому явлению. Женщины подвергались большему количеству сексуальных домогательств (13%), чем мужчины.

О сексуальных домогательствах в системе здравоохранения сообщалось в шокирующем сообщении в СМИ более месяца назад. На встрече с директорами больниц и фондов здравоохранения по предотвращению сексуальных домогательств на рабочем месте Эш сказал: «Наша рабочая среда недостаточно безопасна в этом отношении, и это вредит нашей основной миссии — медицинскому обслуживанию. Нашей целью должно быть отсутствие сексуальных домогательств».

Эш, бывший главный врач ЦАХАЛа, где сексуальные домогательства являются довольно распространенным явлением, добавил: «До сих пор многое было сделано, но нам нужно сделать шаг вперед в этом вопросе. Мы обновили процедуру, касающуюся сексуальных домогательств в сфере медицинского обслуживания, и находимся в сложном процессе выпуска процедуры по предотвращению сексуальных домогательств среди медицинских бригад».

Шани Шарвит, назначенная в прошлом году старшим заместителем генерального директора по человеческому капиталу и административным вопросам в министерстве, добавила: « Когда я добровольно вызвалась в центрах помогать жертвам сексуальных посягательств и домогательств, меня осенило, что эта проблема широко распространена, несмотря статуса, профессии или образования вовлеченных лиц. В свете уникальных характеристик, существующих в системе здравоохранения, мы должны разработать полезные и профилактические методы и механизмы».

«Из 9% медработников, которые заявили, что подвергались сексуальным домогательствам на рабочем месте, жертвами стали 10% врачей, 12% среднего медицинского персонала, 8% других медицинских работников и 6% административных и ремонтные работники. Целых 10,5% заявили, что подвергались преследованиям более одного раза в прошлом году», — добавила она.

Профессор Орна Блондхейм, педиатр и неонатолог, которая в прошлом была генеральным директором Медицинского центра Эмек в Афуле и создала Me2Med для борьбы с этим явлением, представила данные, согласно которым каждая вторая женщина-интерн сообщила о том, что подвергалась сексуальным домогательствам, и 40 % всех жителей женского и мужского пола (после первого года стажировки в больнице) сообщили, что подвергались сексуальным домогательствам. Женщины чаще сообщали о сексуальных домогательствах, но 13% мужчин также сообщали о домогательствах.

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