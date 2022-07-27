Ультраортодоксам запрещен въезд в Иорданию — СМИ

Инцидент во вторник был не первым случаем, когда иорданцы якобы отказывают во въезде посетителям, которых можно легко идентифицировать как евреев по их одежде или ритуальным предметам.

Группе из примерно 15 туристов-харедим было отказано во въезде в Иорданию через пограничный терминал Ицхака Рабина, расположенный примерно в 3-х км к северу от Эйлата. Группа направлялась в Джебель-Харун, который традиционно считается местом захоронения первосвященника Аарона.

Об этом сообщает Israel Hayom.

По данным Управления аэропортов Израиля (IAA), члены группы «нарушали порядок» и хотели провезти с собой еду через границу в нарушение иорданского запрета. Тем временем харедим утверждали, что они были «унижены» и что иорданцы попросили их отрезать им пейот (пейсы).

Управление опубликовало заявление, в котором говорилось, что «группе израильских харедим не разрешили въехать в Иорданию из-за деструктивного поведения на пограничном переходе с Иорданией в ответ на отказ Иордании разрешить им привезти с собой еду».

«Несмотря на предупреждения сотрудников пограничного терминала, они решили забрать еду с собой», — сообщили в IAA.

Хаим Голдберг, писатель и фотограф харедимского новостного сайта Kikar HaShabbat, сказал, что дежурные иорданцы на пограничном переходе сказали группе, что только после того, как они отрезают свой пейот, их впустят в страну.

«Я с группой харедим, которые застряли на границе с Иорданией, и то, что здесь происходит, — это бред», — сказал Голдберг.

«Единственное нарушение на границе с Иорданией, о котором сообщил представитель IAA в пресс-релизе, было со стороны иорданцев, которые применяют силу против любого, кто фотографирует или хочет это сделать», — добавил Голдберг.

Каждый год несколько сотен харедим посещают Иорданию в начале еврейского месяца ав, чтобы принять участие в скромной церемонии в честь Аарона, старшего брата Моисея и первого первосвященника. Давняя традиция гласит, что Аарон похоронен в Джебель-Харун на юго-западе Иордании, недалеко от древнего городища Петра.

Ранее Курсор писал, что КПП на израильско-иорданской границе будет открыт круглосуточно. Министр транспорта Мейрав Михаэли сообщила, что удалось согласовать работу пограничного перехода из Иордании на мосту Алленби в круглосуточном режиме и без выходных.