Ультраортодоксам запрещен въезд в Иорданию — СМИ

Группе из примерно 15 туристов-харедим было отказано во въезде в Иорданию через пограничный терминал Ицхака Рабина, расположенный примерно в 3-х км к северу от Эйлата. Группа направлялась в Джебель-Харун, который традиционно считается местом захоронения первосвященника Аарона.
Об этом сообщает Israel Hayom.
По данным Управления аэропортов Израиля (IAA), члены группы «нарушали порядок» и хотели провезти с собой еду через границу в нарушение иорданского запрета. Тем временем харедим утверждали, что они были «унижены» и что иорданцы попросили их отрезать им пейот (пейсы).
Управление опубликовало заявление, в котором говорилось, что «группе израильских харедим не разрешили въехать в Иорданию из-за деструктивного поведения на пограничном переходе с Иорданией в ответ на отказ Иордании разрешить им привезти с собой еду».
«Несмотря на предупреждения сотрудников пограничного терминала, они решили забрать еду с собой», — сообщили в IAA.
Хаим Голдберг, писатель и фотограф харедимского новостного сайта Kikar HaShabbat, сказал, что дежурные иорданцы на пограничном переходе сказали группе, что только после того, как они отрезают свой пейот, их впустят в страну.
«Я с группой харедим, которые застряли на границе с Иорданией, и то, что здесь происходит, — это бред», — сказал Голдберг.
«Единственное нарушение на границе с Иорданией, о котором сообщил представитель IAA в пресс-релизе, было со стороны иорданцев, которые применяют силу против любого, кто фотографирует или хочет это сделать», — добавил Голдберг.
Каждый год несколько сотен харедим посещают Иорданию в начале еврейского месяца ав, чтобы принять участие в скромной церемонии в честь Аарона, старшего брата Моисея и первого первосвященника. Давняя традиция гласит, что Аарон похоронен в Джебель-Харун на юго-западе Иордании, недалеко от древнего городища Петра.
Ранее Курсор писал, что КПП на израильско-иорданской границе будет открыт круглосуточно. Министр транспорта Мейрав Михаэли сообщила, что удалось согласовать работу пограничного перехода из Иордании на мосту Алленби в круглосуточном режиме и без выходных.