Ультраортодоксы выдвинули новое требование к коалиционным соглашениям

Несмотря на прогресс в коалиционных переговорах между «Ликудом» и другими партиями, в переговорах между «Ликудом» и «Яадут а-Тора» не было достигнуто никакого прогресса.

Об этом сообщает ультраортодоксальная газета Hamevaser, пишет INN.

Сообщается, что представители фракции «Яадут а-Тора» «Агудат Исраэль» выразили удивление продолжающимся «поведением Ликуда, которое непонятно и не поддается расшифровке».

«Ликуд» предпочитает медлить, не дает ответов и не достигает договоренностей», — говорится в статье.

Партия «Агудат Исраэль» также пояснила, что они заинтересованы в принятии законопроекта до формирования нового правительства. В партии добавили, что желаемый ими проект закона будет похож на закон Таля.

Между тем, как ШАС, так и «Оцма Иегудит» также стремятся принять конкретные законы до того, как будет сформировано правительство.

«Яадут а-Тора» требует, в первую очередь, получить ответы от «Ликуда» относительно однозначной эквивалентности бюджета ультраортодоксальных учебных заведений для всех возрастов — вопрос, который является чрезвычайно важным и который мы прояснили еще до выборов», — сказали в «Агудат Исраэль».

Ранее Курсор писал о коалиционном соглашении Нетаниягу и Смотрича: обнародованы детали сделки. Согласно коалиционному соглашению, глава Религиозного сионизма будет министром финансов в течение двух лет, а партия также получит влиятельную должность для продвижения спорной судебной реформы.

Кроме этого, Смотрич и Нетаниягу подписали коалиционное соглашение. Нетаниягу назвал это важным шагом, который «приближает нас к формированию националистического правого правительства».

Курсор сообщал, что Мансур Аббас назвал «фашистским» правительство Нетаниягу, Смотрича и Бен-Гвира. Глава РААМ считает, что «правительство во главе с Нетаниягу — это катастрофа для палестинского народа».