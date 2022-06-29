Умер основатель организации ЗАКА: все подробности

Он умер спустя год после попытки суицида. Меши-Захав обвинялся в десятках сексуальных посягательств, в том числе в отношении несовершеннолетних.

Иегуда Меши-Захав, основатель службы экстренной помощи ZAKA, скончался через год после попытки покончить с собой на фоне расследования многочисленных обвинений в изнасиловании.

Меши-Захав был найден без сознания в своей квартире в апреле прошлого года. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что он пытался повеситься.

Он оставался без сознания в больнице до самой смерти.

Обвинения против Меши-Захава были одними из ряда публичных обвинений в сексуальном насилии против нескольких ведущих деятелей ультраортодоксальной общины Израиля.

Согласно сообщениям СМИ, попытка самоубийства Меши-Захава произошла, когда стало ясно, что полиция планирует арестовать его, поскольку по ряду расследуемых дел истек срок давности.

На Меши-Захава были поданы десятки дополнительных жалоб, срок давности которых не истек, но которые можно было использовать в качестве доказательства его серийного поведения.

Попытка самоубийства была совершена за несколько часов до того, как программа расследований 12 канала должна была показать репортаж, раскрывающий дополнительные обвинения против Меши-Захава.

В программе расследований говорилось, что в 2013 году полиции было известно как минимум о 20 случаях сексуального насилия со стороны Меши-Захава в отношении несовершеннолетних за эти годы, но так и не было принято решение поднять этот вопрос и провести официальное расследование в отношении него.

В предсмертной записке, которая, как сообщается, была найдена в его доме, Меши-Захав написал: «Куча лжи. Говорили, что я педофил и некрофил — не хватало только каннибализма», — видимо, имея в виду новые обвинения против него.

11 марта газета «Гаарец» опубликовала материал, в котором шесть человек обвинили Меши-Захав в сексуальных домогательствах, изнасиловании и жестоком обращении. В разоблачении говорится, что, вероятно, было намного больше случаев.

Обвинения против Меши-Захав были выдвинуты как мужчинами, так и женщинами, некоторые из которых были несовершеннолетними на момент предполагаемых событий.

Meshi-Zahav dies a year after attempting suicide amid rape allegations https://t.co/sCjUSTsNyQ — The Times of Israel (@TimesofIsrael) June 29, 2022

Согласно отчету, Меши-Захав воспользовался своим положением, властью, деньгами и даже организацией, которую он возглавлял, для совершения сексуальных посягательств.

Ранее Курсор писал, что вчера в Иерусалиме произошла попытка ножевого теракта.