В Иерусалиме под колеса машины попал 4-летний ребенок

Прибывшие на место аварии парамедики госпитализировали ребенка в тяжелом состоянии в медицинское учреждение «Шаарей-Цедек».

В Иерусалиме на улице Элазара Маккаби произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 4-летний ребенок.

Об этом сообщает издание News.walla.

Мальчик попал под колеса автомобиля. На место инцидента приехала бригада «скорой» помощи, которая госпитализировала малыша в тяжелом состоянии в медицинское учреждение «Шаарей-Цедек».

Сотрудники полиции начали расследование аварии. По предварительным данным, ребенок переходил дорогу в неположенном месте.

«Курсор» писал ранее, что полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в воскресенье, 25 сентября, на территории местного совета Джулис. В результате дорожного инцидента пострадал 55-летний мужчина.

Еще мы писали, что 25 сентября израильские полицейские зафиксировали ДТП возле города Беэр-Шева. Повреждения в результате аварии получил 37-летний водитель электрического скутера.

Напомним, на въезде в мошав Битва в Негеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 10-летний ребенок. Он получил травму головы и другие повреждения, поэтому медики подключили пострадавшего к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние ребенка оценивают как тяжелое.