Уникальная находка, найденная туристами в Тель-Лахише, оказалась подделкой

Несколько дней назад представители Управления древностей Израиля сообщили, что в Тель-Лахише туристы нашли фрагмент керамики с именем персидского царя Дария I. Но позже выяснилось, что удивительная находка является «непреднамеренной подделкой».

Об этом пишет издание News.israelinfo.

На обнаруженном фрагменте была выгравирована арамейскими буквами надпись «24 год правления Дария», отца Артаксеркса, упомянутого в Свитке Эстер, который читают каждый праздник Пурим. Эксперты сразу поверили в подлинность находки, потому что во времена правления Дария I наше государство было частью Персидской империи, а город Лахиш был одним из главных городов на территории Идумеи и Израиля.

Но спустя два дня к израильским археологам обратилась иностранная исследовательница, которая прочитала о находке в СМИ. Как выяснилось, в августе 2022 года она была на раскопках иностранной группы археологов в Тель-Лахише и решила показать студентам, как должна выглядеть надпись на древнем остраконе арамейскими буквами и выцарапала на нем надпись «24 год правления Дария». Потом она выбросила фрагмент и забыла о нем.

Управление древностей извинилось перед общественностью за ложную информацию и в ближайшем времени выпустит новые правила, которым должны следовать иностранные археологические экспедиции, приезжающие в Израиль на раскопки.

«Курсор» писал ранее, что археологи во время раскопок на севере Израиля нашли свидетельства черепной хирургии бронзового века.

Еще мы писали, что израильские археологи во время раскопок древней крепости Масада, расположенной у юго-западного побережья Мертвого моря, обнаружили редкий древнеримский папирус. Он представляет собой зарплатную ведомость римского легионера, относящуюся к 72 году нашей эры.

Напомним, что археологи обнаружили в Израиле часть древнего украшения, которое своим оригинальным дизайном напоминает современные изделия бренда Pandora.