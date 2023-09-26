Университет Бен-Гуриона создаст кампус для ультраортодоксов

Консорциум, который возглавляет Университет Бен-Гуриона и куда входят несколько академических колледжей, выиграл государственный тендер на создание отдельного кампуса высшего образования для ультраортодоксов на юге Израиля.
Об этом сообщает Jewish Press.
В Университете Бен-Гуриона в Негеве, Инженерном колледже Сами Шамуна, Академическом колледже Сапир, Педагогическом колледже Кей, Академическом колледже Хемдат и Академическом колледже Ашкелона предложат независимые степени в отдельном месте, которое пока что не определили.
Консорциум предложит степени в следующих областях:
«Университет Бен-Гуриона в Негеве с момента своего основания предлагал малообеспеченным группам населения доступ к высшему образованию, и мы стремимся предоставить те же возможности ультраортодоксальному сообществу», – сказал президент BGU профессор Дэниел Чамовиц.
По его словам, ультраортодоксальный кампус поможет развить ультраортодоксальное сообщество. Также было названо национальной миссией многообразие на рынке труда, которое нужно достичь.
В Университете Бен-Гуриона предложат доакадемические программы, чтобы помочь тем, кто не соответствует требованиям для поступления. План состоит сперва в открытии программ получения степени для женщин и предложении доакадемических программ мужчинам, чтобы помочь им достичь порога приема.
Также "Курсор" сообщал, что ультраортодоксальный еврей первым в мире купил iPhone 15.
Помимо этого стало известно, что израильских детей начнут учить правильно спорить.