Университет Бен-Гуриона создаст кампус для ультраортодоксов

Назван месяц, когда откроют кампуса для ультраортодоксального населения.

Консорциум, который возглавляет Университет Бен-Гуриона и куда входят несколько академических колледжей, выиграл государственный тендер на создание отдельного кампуса высшего образования для ультраортодоксов на юге Израиля.

Об этом сообщает Jewish Press.

В Университете Бен-Гуриона в Негеве, Инженерном колледже Сами Шамуна, Академическом колледже Сапир, Педагогическом колледже Кей, Академическом колледже Хемдат и Академическом колледже Ашкелона предложат независимые степени в отдельном месте, которое пока что не определили.

Консорциум предложит степени в следующих областях:

сестринское дело;

бухгалтерский учет;

прикладная экономика и менеджмент;

технологический маркетинг;

образование (включая сертификат преподавателя);

специальное образование;

промышленное проектирование и управление;

визуальные коммуникации;

разработка программного обеспечения;

изучение Талмуда;

информатика;

социальная работа.

«Университет Бен-Гуриона в Негеве с момента своего основания предлагал малообеспеченным группам населения доступ к высшему образованию, и мы стремимся предоставить те же возможности ультраортодоксальному сообществу», – сказал президент BGU профессор Дэниел Чамовиц.

По его словам, ультраортодоксальный кампус поможет развить ультраортодоксальное сообщество. Также было названо национальной миссией многообразие на рынке труда, которое нужно достичь.

В Университете Бен-Гуриона предложат доакадемические программы, чтобы помочь тем, кто не соответствует требованиям для поступления. План состоит сперва в открытии программ получения степени для женщин и предложении доакадемических программ мужчинам, чтобы помочь им достичь порога приема.

Также "Курсор" сообщал, что ультраортодоксальный еврей первым в мире купил iPhone 15.

Помимо этого стало известно, что израильских детей начнут учить правильно спорить.