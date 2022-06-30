«Унижена наша национальная честь»: Нетаниягу жестко раскритиковал правительство

«Была подорвана личная безопасность, унижена национальная честь, усилился страх перед нашими врагами, израильские флаги были сняты, а флаги ООП подняты», — сказал он о работе правительства Беннета-Лапида.

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу раскритиковал правительство за несколько мгновений до роспуска Кнессета.

«В прошлом году я слышал голоса вашего сердца, я слышал о ваших проблемах и бедах», — сказал Нетаниягу в зале пленума, обращаясь к гражданам Израиля.

«Каждый, кто слушает граждан Израиля, видит, что за последний год в нашей стране что-то фундаментальное пошло не так», — заявил Нетаниягу.

«Была подорвана личная безопасность, унижена национальная честь, усилился страх перед нашими врагами, израильские флаги были сняты, а флаги ООП подняты», — сказал он, имея в виду палестинский флаг.

«Стоимость жизни бьет по карману всех нас: сегодня утром снова подорожало топливо, ипотечные кредиты, еда, электричество. [Стоимость] каждой покупательской корзины израильтян бьет все рекорды, и нет правительства, которое бы позаботилось об этом», — добавил Нетаниягу.

«Вы обещали перемены, говорили об исцелении, провели эксперимент, и эксперимент провалился. Вот что происходит, когда вы смешиваете фальшивых правых с крайне левыми», — сказал он.

«Будет ли снова несостоявшееся правительство Лапида, зависящее от «Братьев-мусульман», «Объединенного списка» и сторонников терроризма, или широкое и сильное национальное правительство во главе с нами, которое вернет Израилю гордость, силу и надежду», — продолжил Нетаниягу, говоря о предстоящих выборах.

«Мы единственная альтернатива: сильное, стабильное, ответственное национальное правительство. Правительство, которое восстановит национальное уважение к гражданам Израиля. Мои друзья и я полны решимости вернуть Израиль на путь успеха, как мы это сделали в лучшее десятилетие в истории страны, до неудачного прошлогоднего эксперимента», — закончил он.

«Курсор» ранее сообщил, что Беннет окончательно отказался от участия в следующих выборах в Кнессет.