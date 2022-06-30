Глава РААМа обратился к Кнессету: «Можно работать вместе»

Аббас говорит, что он будет «продолжать с оптимизмом» продвигать свое видение арабо-еврейского партнерства и что «этот процесс идет, мы только начали».

В своей прощальной речи в Кнессете Израиля 24-го созыва за несколько часов до его ожидаемого роспуска лидер партии «Раам» Мансур Аббас заявил, что в будущем он снова поддержит коалицию «большой палатки», которую он помог сформировать.

«Я бы дал этой коалиции еще один мандат в будущем, чтобы она продолжила свою деятельность», — сказал Аббас на пленуме Кнессета.

По словам Аббаса, коалиция показала, что сотрудничество между арабами и евреями Израиля возможно.

«Можно работать вместе», — говорит он.

«Мы не обнаружили, что существует такой большой [разрыв] между всеми партиями», — добавляет он, говоря вместо этого, что проблемы коалиции были вызваны отдельными депутатами, которые не разделяли его понимание ситуации.

«Курсор» ранее сообщил, что Беннет окончательно отказался от участия в следующих выборах в Кнессет. Премьер-министр Нафтали Беннет сообщил об отказе от участия в предстоящих выборах в Кнессет. И хотя он ранее говорил об этом предварительном решении в СМИ, но сегодня это стало неожиданностью для Айелет Шакед.

Мы также писали, что Герцог поблагодарил Беннета за сотрудничество и оценил его работу на благо Израиля. Беннет посетил президента Герцога в его резиденции в Иерусалиме. Президент отметил достижения премьер-министра в рамках его деятельности на посту и поблагодарил за достижения.