Упал еще один беспилотник ЦАХАЛа: официальное заявление военных

ЦАХАЛ заявил, что беспилотный летательный аппарат упал в северной части Газы.

Беспилотный летательный аппарат типа «Скай Райдер» упал сегодня в пятницу во время плановых действий в северной части Газы.

Представитель ЦАХАЛ заявил, что летательный аппарат после падения забрали солдаты и нет опасений утечки информации. ЦАХАЛ также сообщил, что начал расследование обстоятельств инцидента.

צה"ל: כלי טיס בלתי מאויש מסוג "רוכב שמיים" נפל במרחב צפון עוטף עזהhttps://t.co/xnhPcneTwj — MivzakLive.Team (@MivzakliveT) December 23, 2022

Sky Rider — это мини-БПЛА (беспилотный летательный аппарат), предназначенный для выполнения разведывательных задач ближнего действия и эксплуатируемый подразделением Sky Rider артиллерийского корпуса.

Крошечный летательный аппарат приводится в действие электродвигателем с пропеллером и может летать автономно и передавать своему оператору изображения, полученные с его камер и датчиков в режиме реального времени.

Подобное происшествие с этим беспилотником уже имело место, но давно. Еще в 2017-м Армия обороны Израиля объявила о приостановке работы всех беспилотных летательных аппаратов Sky Rider после того, как в Иудее разбились два беспилотника.

Они упали в районах Вифлеема и Хеврона, но после тщательного поиска силы ЦАХАЛ обнаружили их.

После инцидентов генерал-майор ЦАХАЛа Коби Барак решил заземлить все беспилотники ЦАХАЛа Sky Rider.

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