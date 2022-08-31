Управление древностей показало фото удивительной находки на юге Израиля

Редкая находка: на южной прибрежной равнине обнаружили бивень слона возрастом около полумиллиона лет.

Бивень, торчавший из земли, обнаружил мужчина, прогуливавшийся по окрестностям поселка Гедера и сообщивший о находке.

«Впервые за 50 лет в Израиле был обнаружен бивень слона, который почти не поврежден. Всего известно только о двух других подобных находках, сохранившихся в таком состоянии», — говорится в сообщении Управления древностей.

יצא לטיול ליד גדרה ומצא שן פיל בת חצי מיליון שנה >>

(צילום: יולי שוורץ, רשות העתיקות) pic.twitter.com/M34J5tzwli — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) August 31, 2022

Как сообщал Курсор, ученые из Королевского университета в Белфасте решили отследить поведение четырех гигантских акул. Рыб снабдили датчиками, чтобы выяснить, где они проводят зимовку, отслеживать глубину, на которой они плавают, температуру воды и местонахождения.

Также Курсор сообщал о том, что в американском штате Северная Каролина охотник за окаменелостями Джонатан Валентайн начал исследовать заливы и наткнулся на несколько зубов, которые принадлежали крупнейшей акуле — мегалодону.