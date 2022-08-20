Управление разведки Моссада впервые возглавила женщина

На сегодняшний день в Моссаде четыре женщины занимают важные руководящие должности.

Сотрудница «А» получила должность директора Управления разведки Моссад.

О ее назначении сообщает ведомство разведки и специальных операций Израиля.

Отмечается, что «А» имеет с двадцатилетний стаж работы в Моссаде.

Кроме того, сообщается, что сотрудница «К», которая долгое время работает в организации, возглавила «иранский отдел».

Как известно, глава Управления разведки в Моссаде отвечает за формирование стратегии организации по различным направлениям, включая иранскую ядерную программу, мировой терроризм, нормализацию отношений с арабским миром. Также несет ответственность за все операции «Моссада» и является руководителем сотен сотрудников, отвечающих за сбор и анализ информации.

Считается, что должность «А» равна должности главы отдела разведки ЦАХАЛа.

На сегодняшний день в Моссаде четыре женщины занимают важные руководящие должности.

Глава Моссада Давид Барнеа подчеркнул, что между женщинами и мужчинами в организации существует полное равенство.

«Многие женщины служат на всех оперативных должностях, в качестве бойцов и оперативников, и интегрируются в ядро оперативной и разведывательной работы с талантом, профессионализмом и находчивостью. Дверь для продвижения к высшим уровням командования открыта как для женщин, так и для мужчин, в зависимости от их пригодности и навыков», — добавил глава Моссада.

Ранее Курсор писал, что Моссад провел новую спецоперацию на территории Ирана. Так, израильские агенты похитили и допросили заместителя Али Аскара Норузи, офицера КСИР, отвечающего за логистику и передачу оружия «Хизбалле» Ядоллу Хадмати.

На допросе высокопоставленный офицер КСИР рассказал о том, как Иран перебрасывает ракеты в Сирию и другие страны. Он рассказал, что работает на Али Аскара Норузи. При этом на допросе Хадмати сказал, что сожалеет о том, что работает в офисе Норузи.

Также Курсор писал, что Моссад похитил и допросил высокопоставленного офицера КСИР.